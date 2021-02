Tissoudali over keuze voor Gent: "Beerschot probeerde plots nog, maar mijn hoofd zat al in Gent"

Tarik Tissoudali gaat voortaan juichen voor AA Gent. De Buffalo's lieten zien dat ze hem echt wilden en dus legde hij een bod van DC United en een ultieme poging van Beerschot om hem te houden naast zich neer.

Gent drong sterk aan en kon ook de beste papieren voorleggenDit is een topclub in België en ook de juiste keuze voor mij om me verder te ontwikkelen. Het is een droom die uitkomt voor mij: aan de top spelen in Belgiê. En Europees spelen!”, aldus Tissoudali bij Het Nieuwsblad.

Ook het DC United van ex-coach Hernan Losada wou hem. “Ik had al eerder gesproken met Losada, nog voor Gent zich meldde. Maar DC United heeft pas gehandeld na de match in Leuven en ze wilden inderdaad ook nog ver gaan. Maar mijn hoofd was al in Gent.”

Tissoudali had ook niet verwacht om nog te spelen tegen OHL. "Mijn keuze stond gewoon al vast. Beerschot wilde me plots ook nog overtuigen met een nieuw bod. Ze wilden me absoluut houden. De laatste dag was echt zo hectisch, man. Maar ik wilde echt graag voor Gent voetballen: ze hebben veel balbezit en daar hou ik wel van. En hier kan ik focussen op mijn aanvallende kwaliteiten. Dat zal hier beter lukken dan bij Beerschot of bij de andere clubs die zich allemaal nog hadden gemeld.”