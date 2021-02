De ene 0-0 is de andere niet, Club stoomt door, Stillstand is geen achteruitgang en te weinig respect voor coaches

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

We vallen in herhaling ...

Maar Club Brugge is écht een goede ploeg. Ook tegen Standard was er eigenlijk - zelfs na de 0-1 - nooit twijfel dat blauw-zwart het recht ging trekken.

De kloof met de eerste achtervolgers is nu al veertien punten. Wie doet Club Brugge wat dit seizoen? Het lijkt echt niemand te worden. Vanaken groeit naar zijn beste vorm, Dost weet de goal staan, Mignolet staat altijd paraat en Noa Lang ... Mooie liedjes duren misschien wél lang.

Stillstand is niet altijd achteruitgang

Zijn we onder de indruk? Neen, en eigenlijk toch ook weer wel. Wat Will Still met Beerschot neerzet is stilaan echt een trendbreuk met Hernan Losada.

En het werkt wel: clean sheets met hopen, 7 op 9 ook en zo opnieuw wat aan een opmars bezig in de Jupiler Pro League. Vijf verdedigers én twee brekers lijkt te veel van het goede, maar het werkt wel.

De ene 0-0 ...

We hadden het ook kunnen hebben over Didier Lamkel Zé natuurlijk, maar dat is misschien té speciaal. KV Mechelen - KRC Genk eindigde na 90 minuten op 0-0. En daar had Malinwa vooral Thoelen voor te danken, al had Vukovic aan de overkant ook enkele knappe reddingen in huis.

Het moet gezegd: ondanks de brilscore, kregen we toch goed voetbal op de grasmat te zien. Beide teams hielden elkaar in evenwicht, maar gingen er wel vol voor en lieten bijwijlen mooie combinaties optekenen.

© photonews

FLOP

... is de andere niet

Maar het kan dus ook 'anders'. Wat we te zien kregen in het Lotto Park van RSC Anderlecht tegen AA Gent bijvoorbeeld.

Dat was van een heel andere makelij. Nauwelijks kansen, nauwelijks tempo ook. Bij paars-wit zagen ze achteraf een heel goede wedstrijd, wat het misschien nog tekenender maakt allemaal.

Zielloos Kortrijk

KV Kortrijk sleept zich naar het seizoenseinde en liet nu ook zelfs Charleroi nog eens wat vertrouwen pakken na een slechte reeks.

Drie Belgische sterkhouders laten vertrekken, ondertussen ook al aan een nieuwe coach voor volgend seizoen werken - die ondertussen ook al overnam. Het was een beetje de kroniek van een tegenvallend einde.

Zieltogend Cercle Brugge

Het kan 'gelukkig' voor Kortrijk nog erger. Kijk maar naar Cercle Brugge, dat nu ook op Stayen pijnlijk onderuit ging.

Ook Paul Clement betaalde ondertussen het gelag. En zo wordt het voor de Vereniging nog ferm knokken de komende weken.