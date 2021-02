Futsal-Duivels boeken vlotte overwinning tegen Macedonië in tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK

De Futsal-Duivels hebben hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK vlot gewonnen. Het werd 6-2 tegen Montenegro. Het is hun eerste zege, want de eerste wedstrijd eindigde op een 3-3 gelijkspel tegen Finland.

De Futsal-Duivels kenden geen problemen in de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK 2022 in Nederland. Onze nationale ploeg haalde het met duidelijke 6-2 van Montenegro. Zo hebben ze hun misstap van op de eerste speeldag goedgemaakt, want toen raakten ze niet voorbij Finland. In de eerste kwalificatiewedstrijd werd het 3-3.