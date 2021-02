Boskamp spaart Anderlecht niet: "Ik vind het gemakkelijk om te zeggen dat er geen geld is"

RSC Anderlecht is 2021 allesbehalve goed gestart. Vooral aanvallend wringt het schoentje. Johan Boskamp fileert de problemen van paars-wit. En de Nederlander vreest dat de crisis nog eventjes zal duren.

Ook Johan Boskamp beseft dat de financiële problemen ervoor zorgen dat RSC Anderlecht zich niet kan meten met pakweg Club Brugge. "Al vind ik het gemakkelijk om te zeggen dat er geen geld is."

"Anderlecht heeft acht miljoen euro betaald voor Boubacarr Sanneh", somt de Rotterdammer in Het Laatste Nieuws enkele mislukkingen op. "En dat is niet alles: zeven miljoen euro voor Michel Vlap, twee miljoen euro voor Mustupha Bundu,... Wie is daar verantwoordelijk voor?"

Voor Vincent Kompany is het doel heilig? Dan zal het nog vier of vijf jaar duren vooraleer hij dat doel zal bereiken

Maar ook in het voetbal van Vincent Kompany ziet Bossie geen paars-witte toekomst. "Ik vind dat Vince te veel vraagt van die jongens. Hij wil het voetbal van Manchester City brengen, maar daar betalen ze vijftig miljoen euro voor een speler. Voor Kompany is het doel heilig? Dan zal het nog vier of vijf jaar duren vooraleer hij dat doel zal bereiken."