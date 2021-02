'Real Madrid wil profiteren van situatie om voormalig target weg te halen op Old Trafford'

Real Madrid maakt zich klaar om zich deze zomer te wapenen op de transfermarkt. Niet alleen Kylian Mbappé is onderweg. Ook Donny van de Beek staat wederom op de radar.

We schreven eerder al dat Real Madrid klaar is om Kylian Mbappé naar Spanje te halen. De Koninklijke wil ook op financieel vlak alles uit de kast halen om de Fransman te lokken. Maar dat is niet alles.

Maar ook het dossier van Donny van de Beek wordt heropend. De Nederlander verkaste afgelopen zomer van AFC Ajax naar Manchester United, maar komt op Old Trafford amper aan de bak.

Solden?

The Red Devils betaalden veertig miljoen euro voor van de Beek, maar Real Madrid hoopt dat de Nederlander voor een lager bedrag kan worden gekocht. Ook Manchester United voelt namelijk de coronacrisis in de boekhouding.