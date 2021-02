Lokeren-Temse ontvangt STVV in de beker: Laatste wedstrijd voor Killian Overmeire?

Woensdagavond speelt Lokeren-Temse in de beker tegen eersteklasser STVV. De thuisploeg hoopt alvast het vuur aan de schenen te kunnen leggen van de Kanaries. Voor Killian Overmeire dreigt het zijn laatste wedstrijd te worden.

Door het faillissement van Sporting Lokeren koos het voor een samensmelting met KSV Temse, maar door de coronacrisis en het stopleggen van het amateurvoetbal heeft de club nog niet veel kunnen laten zien. Woensdag ontvangt het in de beker dus STVV, de ideale gelegenheid om zich opnieuw te tonen aan het grote publiek: "Hopelijk kunnen we het Peter Maes en zijn mannen moeilijk maken, maar er zal wel een niveauverschil tussen beide partijen aanwezig zijn", vertelde Kilian Overmeire aan Sporza.

Het clubicoon nam vorig seizoen afscheid van zijn club, maar kreeg het niet over zijn hart om te tekenen bij grote rivaal Waasland-Beveren. Daarom zat hij een lange tijd zonder werkgever dus koos Overmeire uiteindelijk opnieuw voor Lokeren, maar dan wel onder de naam Lokeren-Temse. Het bekerduel is misschien wel zijn laatste wedstrijd in het voetbal: "Na die wedstrijd ga ik eens goed nadenken over mijn toekomst. Ik wil niet 'het jaartje te veel' meemaken."

Toch beseft de 35-jarige middenvelder dat dit niet de manier is om afscheid te nemen van een mooie loopbaan: "Dit is niet de manier waarop ik wil stoppen. Onze competitie zal waarchijnlijk pas in september terug opstarten, ik heb mijn leeftijd niet mee en het wordt mentaal heel zwaar. We zien wel na de wedstrijd tegen STVV."

Bij de bezoekers zal uiteraard Peter Maes plaatsnemen op de bank. Een oude bekende voor Overmeire, samen wonnen ze de beker in 2012 en 2014.