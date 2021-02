Nieuwe namen in de Europese selectie van Antwerp voor de Europa League

Vandaag maakte de UEFA de nieuwe selecties vrij voor de komende maanden in de Europa League. Bij Antwerp zijn er een paar nieuwkomers en een paar vertrekkers.

Twee van de drie wintertransfers van Antwerp zitten mee in de selectie voor de Europa League. Dit zijn Felipe Avenatti en Maxime Le Marchand. De andere nieuwkomer, Ortwin De Wolf, is door Antwerp niet mee opgenomen in de selectie.

De derde 'nieuwkomer' in de Europese selectie van Antwerp is Didier Lamkel Zé. In het eerste deel van de Europese campagne zat hij nog in de b-kern maar nu is hij helemaal terug. Benieuwd of hij dezelfde prestaties als van de afgelopen maand ook in Europa kan tonen. Al is hij wel in de eerste wedstrijd tegen Rangers geschorst.

Drie nieuwkomers in de selectie dat betekent ook drie vertrekkers. Zo zijn Christian Benavente en Manuel Benson er niet meer bij. Zij vertrokken respectievelijk naar Sporting Charleroi en PEC Zwolle. Tot slot is Simen Juklerod niet meer opgenomen in de Europese selectie. Dit is een teken aan de wand dat hij waarschijnlijk tot het einde van het seizoen in de b-kern zal blijven vanwegen zijn vrije transfer naar Racing Genk.

Alexis De Sart was oorspronkelijk niet opgenomen in de selectie omdat hij maanden aan de kant stond. Verrassend genoeg is hij nu niet mee opgenomen in de kern terwijl hij wel terug fit is.

Selectie Antwerp: Beiranvand, Chevaughn, Butez - De Laet, Seck, Batubinsika, Gelin, Buta, Le Marchand, Bektas, Julien, Muanza, Van Den Bosch, Diaby, Lukaku - Verstraete, Lamkel Zé, Refaelov, Boya, Gerkens, Hongla, Miyoshi, Nsimba, Ampomah, Haroun, Smits, Murataj, Pavlic, Krasniqi, Agbor - Aziz, Geeraerts, Van Hees, Mbokani, Avenatti