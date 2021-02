Interim-coach Jimmy De Wulf na overwinning Cercle Brugge: "Blij dat wij als beloftentrainers zo ons steentje konden bijdragen"

Cercle Brugge stoot door naar de volgende ronde in de beker na een 2-3 overwinning tegen OH Leuven in het King Power at Den Dreef stadion. Yves Vanderhaeghe is aangesteld als nieuwe trainer, maar voor deze wedstrijd namen beloftecoaches Jimmy De Wulf en Wouter Artz nog plaats in de dugout.

Jimmy De Wulf sprak na de partij de pers toe. Voor de beloftecoach was het een speciale ervaring. Dat Cercle Brugge kon winnen, maakt het een ervaring die hij nooit meer zal vergeten.

"Het is nooit makkelijk om als team tegen een ploeg als OH Leuven uit te komen in de beker. Zeker niet in onze opmerkelijke situatie. Trainer Wouter en ikzelf zijn trots op wat deze jongens gebracht hebben vandaag. En als beloftecoaches maakt het ons fier om zo ons steentje te kunnen bijdragen.", stak de fiere trainer van wal.

"Na STVV kreeg de ploeg een mentale tik. Het was niet makkelijk op de jongens op te peppen. Het waren veel wedstrijden kort opeen. En die tik vanop STVV speelde nog in het hoofd. Maar dat is nu eenmaal een sterke mentaliteit, die je moet hebben. We hebben een planning opgemaakt en onze jongens geselecteerd. Die jongens die heel weinig minuten hebben gespeeld hebben zich echt gesmeten vandaag. We hebben getoond dat we niet dood zijn. Samen met Wouter kreeg ik die jongens mee in dat verhaal. STVV is doorgespoeld, we zitten nu op die trein en we moeten pushen. Ikzelf als voetballer speelde geen énkele wedstrijd waar mijn shirt niet nat werd. Datzelfde moet ook gelden ook voor hen."

De dag na de overwinning zou een gesprek volgen met het bestuur en de nieuwe coach Yves Vanderhaeghe en zijn assistent trainer Thomas Buffel. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de trainers hun taken bij de beloften terug opnemen.

"Morgen volgt een gesprek met de nieuwe coaches. Het kan dat we terugkeren naar de beloften. Maar dat hangt van dat gesprek af.", klonk het op de persconferentie in Leuven.