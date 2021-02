Bondsdokter is ook erg ongerust over Eden Hazard: "Hij zit in een vicieuze cirkel"

Opnieuw vier tot zes weken buiten strijd. Het gaat niet goed met Eden Hazard, zoveel is duidelijk. En dus maken de mensen zich zorgen. Ook binnen de bondsgebouwen.

Er zijn er al die vrezen voor het EK van Eden Hazard stilaan - lees HIER onder meer de mening van Marc Degryse nog eens na. Het is stilaan een catastrofe voor Hazard, Real Madrid en de Rode Duivels aan het worden.

Nog niet dramatisch

"We wachten op de details natuurlijk, maar we zijn ongerust. Normaal gezien is een blessure op dit moment in het seizoen zeker niets om ons zorgen over te maken, maar bij Eden is het anders", aldus bondsdokter Kristof Sas in Het Nieuwsblad.

"Het is een nieuwe terugval, het wordt een chronische situatie. Eden zit in een vicieuze cirkel, het is moeilijk om daaruit te raken. De situatie is nog niet dramatisch, maar we hopen dat er toch snel beterschap komt."