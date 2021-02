🎥 Periode van droogte eindelijk voorbij voor KVO-aanvaller: "Ik heb dit niet alleen gedaan"

KV Oostende had in november al eens een uitschuiver gemaakt op de Freethiel in de competitie. In de beker werd dat deze week vermeden en dat was te danken aan de goals van Makhtar Gueye. De Senegalees stond nochtans al een hele tijd droog.

In een filmpje op de sociale media van KVO legt Gueye uit hoeveel voldoening hij haalt uit zijn aandeel in de 2-3-overwinning. "Ik ben heel tevreden dat ik twee keer heb kunnen scoren. Het was al bijna twee maanden geleden dat ik nog eens scoorde. Dit geeft me weer wat vertrouwen", zegt Gueye. De kwalificatie op zich zal de hele ploeg wel deugd doen en Gueye betrekt zijn ploegmaats dan ook in de hulde. "Die twee doelpunten zijn ook het resultaten van het collectieve werk. Ik heb dit niet alleen gedaan .We delen alles, ook de doelpunten. Zijn kanon zweeg sinds Sinterklaas langskwam in de Diaz Arena, maar met twee goals effende hij gisteren het pad voor de bekerkwalificatie. "Dit is goed voor mijn vertrouwen," aldus Makhtar Gueye. #wbekvo pic.twitter.com/ToxloVfrcA — KV Oostende (@kvoostende) February 4, 2021 Al ontkent de ex-spits van Saint-Étienne het belang op persoonlijk vlak ook niet. "Een aanvaller, die moet scoren." Wat brengen de volgende wedstrijden voor KVO? "We moeten gewoon met deze ingesteldheid doorgaan. Blijven pressen en nog proberen te scoren."