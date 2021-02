Brys komt met een onthulling naar buiten: "Beerschot heeft ervoor gezorgd dat ik niet bij Antwerp aan de slag ben gegaan"

Marc Brys levert momenteel heel goed werk met OH Leuven. Dat leverde hem al de interesse van onder meer KRC Genk en Antwerp FC op. Bij laatstgenoemde was hij één van de opties om Ivan Leko op te volgen. Zelf zat hij eerder al eens bijna in de dug-out op de Bosuil.

Frank Vercauteren was altijd de eerste keuze van Antwerp FC, maar Marc Brys was één van de namen op het lijstje als alternatief voor de voormalige Rode Duivel. Opvallend: het is al de tweede keer dat Brys dicht bij een transfer naar de Great Old stond.

“In 2003 pakte ik met Berchem Sport de titel in vierde én in derde klasse”, blikt Marc Brys terug op die eerste keer. “Dat sprong in het oog. Daar komt dan nog eens bij dat we in die periode Antwerp helemaal van de mat hadden gespeeld in een oefenwedstrijd.”

Ik heb toen serieus overwogen om de stap naar Antwerp FC te wagen. Een kans in eerste klasse laat je niet zomaar schieten, hé

Het stamnummer één kwam destijds dan ook bij Brys uit in de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester. “Ik heb toen serieus overwogen om de stap te wagen. Een kans in eerste klasse laat je niet zomaar schieten, hé.”

“Uiteindelijk bleek dat ook Germinal Beerschot interesse had”, besluit Brys. “Toen was de keuze heel snel gemaakt. Je kan dus wel zeggen dat Beerschot ervoor gezorgd heeft dat ik niet bij Antwerp aan de slag ben gegaan.”