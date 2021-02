Mukairu op nieuwe positie: "Maar toch liever op links"

Vincent Kompany is nog steeds op zoek naar de juiste samenstelling van zijn middenveld. In Luik gebruikte hij woensdag ineens Paul Mukairu als aanvallende tien. Die had tot nu toe enkel op de flank geopereerd.

Mukairu noemde het zelf "een nieuwe rol". Maar Vincent Kompany zag dat anders: "Hij heeft daar in het verleden toch wel al een paar keer gespeeld. Hij heeft zelfs al als wingback gespeeld", aldus Kompany. Hij scoorde ook vanuit die positie. "Je moet spelen waar de coach je nodig heeft", zei hij achteraf. "Het gaat om het team. Niet om mezelf. Op links is het iets makkelijker voor mij, maar ik probeer te leren. Al speel ik toch liever op links."