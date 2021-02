Verbeke ziet niet alleen Anderlecht een proces doormaken: "Kompany was deze zomer nog niet de Vincent die hij vandaag is"

Peter Verbeke heeft een huzarenstukje verricht bij RSC Anderlecht. De sportief manager slaagde er niet alleen in om een leger overbodige spelers elders te stallen, maar trok enkele versterkingen aan zonder budget. Al was niet alles dit seizoen een voltreffer.

Dan denken we meteen aan Mustupha Bundu. RSC Anderlecht betaalde afgelopen zomer een bedrag tussen twee en drie miljoen euro - de exacte som verschilt van bron tot bron - aan Aarhus GF voor de 23-jarige aanvaller. Ondertussen maakt hij zijn speelminuten op huurbasis bij FC Kopenhagen.

Het was Vincent Kompany die zijn fiat gaf om zo’n bedrag uit te geven aan één speler. “Maar Vincent was deze zomer nog niet de Vincent die hij vandaag is”, aldus Peter Verbeke in Het Laatste Nieuws. “Hij is de eerste om dat toe te geven. Vandaag ziet hij veel beter wie past in zijn voetbal en wie niet.”

Ondertussen verspeelde Anderlecht kostbare punten in de strijd om play-off 1. “Of dat onderweg punten heeft gekost? Ik denk het wel. Dat weet Vincent ook. Maar er bestaat een verkeerd beeld van hem. Het leuke is dat hij jou helemaal meeneemt in het proces. Kompany is zeer zelfkritisch.”