Promes mag transfer naar Spartak Moskou zo goed als zeker vergeten

Quincy Promes mag een overstap richting Spartak Moskou, zijn ex-ploeg, zo goed als zeker vergeten. De Russische ploeg zit verveeld met de steekpartij waarin Promes verdachte is.

Bij Ajax Amsterdam gingen ze er van uit dat Quincy Promes nog deze maand bij Spartak Moskou zou belanden. Die deal is ondertussen echter zo goed als zeker van de baan. Dat is bij diverse Russische media te lezen.

De speler zou normaal dinsdag richting Dubai trekken, waar Spartak op dit moment een trainingskamp houdt. Promes is echter niet vertrokken.

Spartak Moskou heeft problemen met de verdenking in de steekpartij die op de schouders van Promes rust. Als hij daardoor niet inzetbaar is, dan is de overstap de financiële investering niet waard. Ajax rekende hard op zijn vertrek, want het trok met Oussama Idrissi al een vervanger aan.