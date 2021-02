Luka Elsner is de nieuwe coach van KV Kortrijk: "Kapsel nog perfecter dan Alderweireld of Vormer"

De 38-jarige Sloveen volgde Yves Vanderhaeghe op bij KV Kortrijk. Na een mislukt avontuur bij het Franse Amiens moet hij in Kortrijk schitteren zoals bij Union in 1B.

Het verhaal van Kortrijk en Elsner is niet bepaald goed begonnen. Hij werd genoemd als opvolger van Vanderhaeghe voor volgend seizoen, maar dat werd ontkend. “Ik vind het heel ongelukkig hoe zijn komst bij KVK is gelopen”, vertelt commentator Dave Peters aan KW. “Als club is het opportuun om virtuele paden te bewandelen, maar dat moet binnenskamers blijven. Ik hoop dat KVK een les geleerd heeft.”

De jonge coach dwingt het nodige respect af. “Altijd netjes gekleed in een perfect kostuum van een of andere designer. Zijn kapsel ligt nóg perfecter dan dat van Toby Alderweireld of Ruud Vormer. Elsner straalt iets uit. Hij dwingt respect af, ook bij jonge kerels.”

Bij Kortrijk moet hij praktisch vanaf nul beginnen, maar hij moet Kortrijk wel in 1A houden. “Het is een beetje het einde van een tijdperk. Veel clubs kiezen om de zoveel tijd voor een tabula rasa, mét een nieuwe trainer. Hij zal wel betrokken zijn geweest bij de komst van een aantal spelers. Het zal ervan afhangen hoe snel de groep zijn visie en autoriteit zal aanvaarden. Kwaliteit is er zeker genoeg. Er moet snel duidelijkheid komen naar volgend seizoen toe. Het grootste probleem zou kunnen zijn dat jongens die einde contract zijn, beginnen nadenken over hun toekomst. Er moeten nu vooral punten gepakt worden.”