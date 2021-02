Kompany heeft boodschap voor afscheidnemend ex-ploegmaat Proto

Silvio Proto heeft vandaag laten weten dat hij de handschoenen aan de haak hangt. De 37-jarige doelman heeft er een mooie carrière opzitten en Vincent Kompany wou de gelegenheid niet laten passeren om hem nog veel succes te wensen.

De ogen van Kompany lichtten op toen hem op het afscheid van Proto gewezen werd. "We zijn nog kampioen geworden samen hé. Ik weet nog toen hij van hij La Louvière naar hier kwam. Hij lifte het team meteen naar een hoger niveau. Maar het is vooral een heel toffe gast."

Kompany ziet Proto niet meteen weer een andere job induiken. "(lacht) Ik weet dat hij een huismus is die veel belang hecht aan familie. Ik hoop dat hij - na corona uiteraard - veel kan reizen. Ik ben vooral blij dat hij zijn droom om in Italië te spelen nog heeft kunnen waarmaken. Ik weet hoe belangrijk dat voor hem was."