Kemar Lawrence openhartig: "Het leven is altijd hard geweest voor mij"

In Het Nieuwsblad blikt Kemar Lawrence terug op zijn persoonlijk en sportief leven. De linksachter van Anderlecht geeft toe dat het niet altijd even gemakkelijk was.

Vorig jaar verloor Lawrence nog bijna zijn broer in een motorongeluk, vandaag de dag mist hij zijn vrouw en zijn kinderen. Toch kijkt Lawrence hoopvol naar de komende wedstrijden die voor paars-wit zeer belangrijk worden. “Al bij al was het een goed jaar. Niet alles is gelopen zoals ik gewild had, maar dat heb ik niet in de hand. Ik ben gelovig en alles heeft een reden. De dingen die mijn richting op moeten komen, zullen komen. Behalve dat ik mijn vrouw en kinderen mis, gaat het goed met mij”, aldus Kemar Lawrence. © photonews De 28-jarige Jamaicaan vertelde eerlijk over zijn tegenslagen. “Ja, maar als ik jullie mijn hele levensverhaal zou vertellen, zouden jullie verbaasd zijn hoe ik toch nog zo ver geraakt ben. Ik heb al meer meegemaakt. Het leven is altijd hard geweest voor mij, maar je wordt weerbaarder met de jaren. Soms ben ik droef, maar je moet jezelf steeds weer oprapen en verdergaan, zeker als je kinderen hebt die je iets wil bijbrengen.” Zondagavond neemt Anderlecht het op in en tegen Genk. Een belangrijke wedstrijd met het oog op play off 1.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (07/02).