🎥 Chelsea wint ondanks knullig eigen doelpunt van rode lantaarn

Zondagavond stond Chelsea voor en verraderlijke opdracht op het veld van rode lantaarn Sheffield United. Er moest door The Blues gewonnen worden, maar dat verliep niet zomaar van een leien dakje.

Thomas Tuchel is ondertussen al een anderhalve week aan de slag als hoofdcoach van Chelsea. Hij verloor ook nog geen enkele wedstrijd, op papier mocht de rode lantaarn dan ook geen enkel probleem vormen. Toch was het de thuisploeg dat voor het eerste gevaar zorgde, maar de poging van Oliver Burke eindigde in het zijnet.

Daarna werden er langs beide kanten maar weinig kansen bij elkaar gevoetbald. Vlak voor rust timmerde Chelsea een goede aanval via de linkerkant in mekaar. Timo Werner bediende de vrijstaande Mason Mount die het openingsdoelpunt voorbij Aaron Ramsdale knalde.

In de tweede helft kwam Sheffield, via een wel heel knullig eigen doelpunt, weer op gelijke hoogte. Antonio Rüdiger tikte de bal naar zijn doelman, juist op het moment dat Édouard Mendy uitkwam. Maar nauwelijks enkele minuten later kregen The Blues een penalty toegewezen. Jorginho liet deze mogelijkheid niet liggen en zette de 1-2 eindstand op het bord.

Chelsea wipt van de achtste naar de vijfde plaats en telt nog maar zes punten minder dan nummer twee in het klassement Manchester United.