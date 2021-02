Quincy Promes eindelijk naar Spartak Moskou? "Witte rook heel dichtbij"

De soap tussen Ajax Amsterdam en Spartak Moskou rond Quincy Promes blijft maar duren. Toch lijkt een deal nu wel heel dichtbij.

Dat Quincy Promes in de belangstelling van Spartak Moskou staat, is al lang duidelijk. De speler is er met de Russische ploeg helemaal uit. Enkel tussen Ajax en Spartak liep het niet zo vlot om tot een overeenkomst te komen.

Dat heeft alles te maken met het proces dat Promes boven het hoofd hangt voor een steekpartij. De Russen willen zekerheid dat ze niet betalen voor iemand die een hele tijd niet inzetbaar zou zijn. Volgens de Spaanse journalist Alex Heredia die het Nederlandse voetbal van dichtbij volgt, is alles zo goed als rond ondertussen. "Stiekem is Promes al een voetballer van Spartak. We kunnen snel officieel nieuws verwachten!”, schrijft hij op Twitter.

Directeur Jevgeni Melezjikov van Spartak blijft voorzichtig. "Ajax wil dat we betalen, ongeacht de uitkomst van een eventuele rechtszaak. Als een speler niet kan voetballen vanwege een straf, willen we niet dat dit volledig op ons bordje komt."