Pascal Struijk over zijn prille carrière: 'Gek? Hij is gewoon zeer gedetailleerd'

Het is ondertussen al geen geheim meer dat bondscoach Roberto Martinez zijn zinnen gezet heeft op de 'komst' van Pascal Struijk. De centrale verdediger van Leeds heeft ondertussen al zijn Belgisch paspoort aangevraagd. Zondag presenteerde hij zich kort aan het Belgische publiek.

De bondscoach is op zoek naar nieuw bloed, zijn verdediger lijkt het stilletjes aan te gaan begeven. Jan Vertonghen en Co worden er natuurlijk niet jonger op. Daarom heeft Martinez contact gehad met Struijk, de Nederlander is namelijk in Deurne geboren. Maar wat zijn nu eigenlijk zijn grote kwaliteiten? "Agressief in de duels en vooral veel voetballend vermogen", verklaarde hij in een interview aan Play Sports.

De promovendus staat in Engeland gekend als een ploeg met aantrekkelijk voetbal, hoge druk, lopende mensen en offensieve intenties: "Ik denk dat we het leukste voetbal spelen in de Premier League. Het is leuk om zo aanvallend en agressief te spelen, maar er moet nog altijd verdedigd worden natuurlijk. Soms maken onze intenties dat wel extra lastig."

Marcelo Bielsa is een speciaal figuur en staat daarom in de Premier League ook veel in de belangstelling, soms zelfs wat spottend: "Gek? hij is gewoon zeer gedetailleerd in voetbal perspectief ", verdedigde Struijk zijn trainer.