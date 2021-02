Dimitri Lavalée helemaal klaar voor Genk: "Ik ben dat niet vergeten"

STVV verloor met 3-1 bij KV Oostende, maar Dimitri Lavalée blijft niet stilstaan bij deze nederlaag en kijkt enorm uit naar bekerduel tegen Genk van woensdag.

Over het duel met KV Oostende is er volgens Lavalée niet veel te zeggen. “We deden niet wat we moesten doen, voilà. Niet dat we van slechte wil waren, zeker niet, maar het lukte gewoon niet”, vertelt hij aan HLN.” Ik ben hier trouwens nog geen enkele ploeg tegengekomen die negentig minuten lang zo’n hoge druk zet, tot aan de cornervlag, zelfs toen het al 3-0 stond.”

Dat zegt volgens Lavalée veel over STVV. “Wat in Oostende gebeurde, bewijst dat we er nog lang niet zijn. Kan ook niet, hoeft ook niet, want we komen van zeer ver. Toch moeten we hier lessen uit trekken. En daarvoor hoeven we in dit geval zeker niet in de richting van bepaalde spelers te wijzen.”

Het bekerduel tegen Genk staat met stip in de agenda van Lavalée. “Met een match tegen Genk in het vooruitzicht, zo snel al, is de focus trouwens al helemaal terug. Ik hoef je niet te vertellen dat we die partij graag willen winnen. Ik wil dolgraag winnen, want ik ben niet vergeten dat ze me daar vlak voor een halve finale ontsloegen.”