Kevin Mirallas helpt zijn ploeg aan broodnodige punten

Kevin Mirallas kon bij Gaziantep eindelijk nog eens de overwinning vieren. Het was al een tijdje geleden dat zijn ploeg nog gewonnen had.

Eén op twaalf puurde Gaziantep uit de vorige vier wedstrijden. Nu werd er eindelijk nog eens gewonnen. Mirallas scoorde de tweede goal in de 2-0-overwinning tegen Goztepe.

Een kwartier voor tijd scoorde Mirallas de goal die de eindstand van de wedstrijd vastlegde. Enkele minuten later mocht hij gaan rusten. Bij de tegenstander viel Peter Zulj een tiental minuten in.

Voor Gaziantep was de overwinning enorm welgekomen. Het was de eerste overwinning in vijf matchen. In de vier voorgaande partijen pakte de ploeg slechts één puntje. Door deze zege komt de ploeg van trainer Ricardo Sa Pinto op de zevende plaats in de rangschikking.