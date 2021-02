Kompany is tevreden over zijn toptalent: "Op deze manier kan hij misschien nog mee naar het EK"

Als je Albert Sambi Lokonga zoveel ruimte geeft om te voetballen, vraag je om moeilijkheden. De middenvelder van Anderlecht pakte in de Luminus Arena uit met een sterke prestatie en een heerlijke assist op Ait El Hadj.

De wisselwerking met Josh Cullen lijkt te werken. En daarnaast heeft Kompany nu ook nog de luxe om op het einde van de match Trebel in te brengen. Dat is een wissel die kan opbrengen. Op de vraag of Cullen en Lokonga elkaar beter maken en of Sambi nu zijn beste niveau haalt, was Kompany ontwijkend.

"Ik weet niet of de twee vragen aan elkaar gelinkt zijn", zei Kompany. "Sambi heeft ook naast Anouar goeie matchen gespeeld. Sambi heeft bovengemiddelde kwaliteiten, maar elke trainer kijkt naar één ding: of hij zijn duels wint. En dat is wat hij momenteel ook doet. Dat is wat hem ook misschien nog een kans geeft op het EK én op een toptransfer. Maar dat laatste hopelijk niet te snel!"