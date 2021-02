Vanderhaeghe zet in op de beker: "Dit moet mijn spelers prikkelen"

Cercle Brugge moet vol aan de bak voor het behoud in de Jupiler Pro League, maar de kersverse trainer Yves Vanderhaeghe wil ook de beker niet zomaar laten passeren.

Dinsdagavond speelt Cercle Brugge voor de beker tegen KV Oostende. “Uiteraard primeert het behoud, maar de beker geeft mij de mogelijkheid om iedereen aan het werk te zien”, klinkt het bij Vanderhaeghe.

Vanderhaeghe maakt ook van de gelegenheid gebruik om spelers een kans te geven. “Het moet de groep ook prikkelen en motiveren want wie het goed doet in de beker maakt ook veel kans om te blijven staan in de competitie. Dat deden we ook na de bekerwinst vorige week tegen Leuven. Tegen KV Mechelen koos ik zaterdag bijvoorbeeld voor dezelfde verdediging.”

Afzondering is er dit keer niet bij voor groenzwart, maar de beker is belangrijk voor Cercle. “Het is en blijft de kortste weg naar een prijs en op elk palmares staat dat goed. We komen samen in het hotel na de middag, ik geef de jongens de kans zich klaar te stomen in hun vertrouwde omgeving. Zeker als we thuis spelen doen we het liever zo.”