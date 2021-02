AA Gent blijft ook na uitleg furieus over afgekeurd doelpunt: "Dit strookt niet met de werkelijkheid"

Zondagavond stond het duel tussen AA Gent en Eupen op het programma. De hoofdrol was niet weggelegd voor één van de spelers, maar wel voor de VAR. Vooral het laatste afgekeurde doelpunt van Tissoudali zindert nog steeds na in de Ghelamco Arena.

Het werd dankzij de VAR een duel met uiteenlopende emoties. AA Gent leek in extremis via een treffer van Tissoudali nog aan het langste eind te trekken, maar daar stak de VAR (opnieuw) een stokje voor. De club had al kritiek geuit op deze beslissing, maar besloot om dat na de uitleg van het Referee Department nog eens te doen.

Zij verklaarden namelijk waarom deze beslissing door de arbitrage werd genomen: 'In minuut 78 wordt een doelpunt van KAA Gent afgekeurd voor buitenspel. De assistent-scheidsrechter wacht met zijn vlagsignaal tot na het scoren van het doelpunt, zoals het VAR-protocol het vraagt.'

Dat de Buffalo's niet akoord waren was al duidelijk, maar ook nu reageerden ze kritisch via de officiële kanalen. In hun verklaring staken ze enkele beelden die de uitleg van het Referee Department tegensprak: "Dit strookt niet met de werkelijkheid."