Coach Blessin na beker-exit: "Nu kunnen we ons tenminste focussen op de reguliere competitie"

Coach Blessin zag een zeer sterk Oostende in het begin van de eerste helft van de bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge. Maar de kustploeg zakte al snel terug. Vooral in de tweede helft lieten ze de ruimtes open waardoor Cercle helemaal in de wedstrijd kon komen. Uiteindelijk verloren ze met 3-1.

"De eerste twintig minuten controleren we de wedstrijd, maar naar het einde van de eerste helft zakten we volledig terug waardoor dom genoeg dan ook die eerste tegengoal valt.", stak Blessin van wal.

"Nadat we op achterstand komen zie je dat mijn spelers de moed verliezen. Het is moeilijk om terug te komen in zo'n wedstrijd. En als je in zo'n wedstrijd op voorsprong komt, sterk begint en denkt van het zal lukken... Om dan vervolgens toch zelf nog op achterstand te komen, is die mentale tik vaak te hard om nog terug te komen. Maar kijk, Cercle Brugge wint hier verdiend.", aldus de coach.

Gelijkenissen in bekerwedstrijden:

De trainer zag een terugkerend patroon in hun bekerwedstrijden.

"Tegen Waasland-Beveren zag je ook dat er een gebrek aan focus was. De spelers dachten dat ze de tegenstander wel aan konden en speelden niet voluit. Ze spaarden hun energie. Toen lukte dat. Maar vandaag was het weer hetzelfde verhaal. Daardoor verloren we. Door te denken dat je met weinig werk een wedstrijd kan winnen."

Focus op Jupiler Pro League:

Toch trekt de coach niet aan de alarmbel. "Het is een proces. Ups en downs zijn nu eenmaal normaal in het voetbal. We hebben net 9 wedstrijden in 6 weken gespeeld. Enkelen hadden Covid19, de omstandigheden waren niet ideaal. Het is vanzelfsprekend dat de vermoeidheid dan in de benen kruipt. De spelers zitten natuurlijk ook met de volgende wedstrijd in de reguliere competitie in het hoofd. Dat verklaart waarom ze dan niet 100% gaven in deze partij. Nu kunnen we ons tenminste focussen op de Jupiler Pro League en daar blijven punten pakken. Anders hadden we nu nog extra wedstrijden op ons bord.", sluit de coach af.