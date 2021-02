Cercle Brugge en KV Oostende forceren dan toch live-uitzending: "Met commentaar van twee clubiconen"

Cercle Brugge en KV Oostende zijn blij dat de bekerwedstrijd straks live wordt uitgezonden op de websites van beide clubs.

“In deze barre coronatijden is dat het minste wat we kunnen doen naar onze trouwe supporters,” klinkt het bij Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “Door de krachten te bundelen zullen we erin slagen om deze derby tot bij de fans thuis te brengen. Hiermee halen we de band met de fans nog wat nauwer aan en het toont ook aan dat beide teams nog steeds inzetten op lokale verankering. Daarom is het spijtig dat de uitzending op Focus/WTV er niet komt, maar we zijn trots dat we dit alternatief kunnen aanbieden.”

“Omdat de rechtenhouders besloten om deze West-Vlaamse derby niet uit te zenden, hebben we zelf het heft in handen genomen,” aldus Thorsten Theys, COO van KV Oostende. “Aanvankelijk wilden beide teams hiervoor samenwerken met de regionale zender Focus/WTV maar spijtig genoeg werden we hiervoor teruggefloten door rechtenhouder DPG. Iets wat we ten zeerste betreuren en ook aankaartten in de open brief die we gisteravond nog de wereld instuurden. Maar hoe dan ook wilden we er alles aan doen om deze wedstrijd te tonen aan de fans van beide teams en we zijn dan ook blij dat dit zal lukken.”

“Nu we deze 100 % West-Vlaamse regie zélf in handen nemen, wilden we ook iets speciaals doen inzake het wedstrijdcommentaar. En wat is er beter dan dit te laten doen door ex-spelers van beide ploegen? Tony Obi is als aangespoelde Brit gekend bij elke Oostendenaar omwille van zijn sappige analyses in een mix van Engels, Nederlands en Oostende. Johnny Nierynck is dan weer een KVO-jeugdproduct, maar speelde ook drie seizoenen bij Cercle en werd er op korte tijd zeer populair,” zo besluiten Bram Keirsebilck en Louis-Philippe Depondt, de pers- en communicatieverantwoordelijken van beide teams.

De live-uitzending zal vanaf 17.55 uur starten op de websites van zowel Cercle Brugge en KVO.