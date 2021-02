Gianluigi Buffon doet er zo goed als zeker nog een jaartje bij

43 is Gianluigi Buffon ondertussen, maar als we de Italiaanse kranten mogen geloven dan doet de doelman er nog een jaartje bij.

Buffon maakte in 2001 de overstap van Parma naar Juventus en won in Italië zo wat alles wat er te winnen viel. Even maakte hij een uitje naar PSG, maar hij was al snel in Italië terug. Enkel de Champions League heeft hij niet op zijn conto staan.

Volgens sportieve baas Fabio Paratici doet Buffon er nog een jaartje bij. “Gigi is fantastisch en hij voelt zich hier thuis. We gaan zijn contractsituatie eens rustig bekijken.”

Het contract van Buffon loopt deze zomer af, maar net als Chiellini wil Juve hem aan boord houden. Dat schrijven La Gazzetta dello Sport en La Stampa.