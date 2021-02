Ook eens goed nieuws uit ziekenboeg: Borussia Dortmund ziet Rode Duivel terugkeren uit blessure

De Rode Duivels vallen de laatste weken als vliegen. De overvolle kalender eist dan toch een hoge tol voor heel wat spelers van onze nationale ploeg. Dinsdag was er eindelijk ook eens goed nieuws, Thorgan Hazard hervat opnieuw de groepstrainingen bij zijn club.

Naast Eden Hazard is ook zijn broer Thorgan al een tijdje slachtoffer van een blessure. De Rode Duivel viel op 22 december in de bekermatch tegen Braunschweig uit met een spierletsel. Dinsdag heeft de 27-jarige middenvelder de groepstrainingen in Duitsland hervat.

Het duel van dit weekend lijkt nog te vroeg te komen, maar Thorgan Hazard zal in principe wel weer plaatsnemen op de bank. Deze zaterdag ontvangt de nummer zes uit de Bundesliga Hoffenheim.