KV Mechelen maakt zich op voor tweeluik tegen Beerschot: "Beginnen met de eerste match te winnen"

Er komen een aantal boeiende dagen aan voor KV Mechelen en Beerschot. Beide ploegen kijken mekaar in een tijdsspanne van vier dagen twee keer in de ogen, telkens op het Kiel. Eerst in het kader van de Beker van België, nadien volgt al snel het onderlinge duel in de competitie.

KV Mechelen is de laatste tijd sterk op dreef in de competitie. Joachim Van Damme hoopt die lijn in de beker te kunnen doortrekken. "Als we in de beker iets kunnen doen, kunnen we ons seizoen echt nog kleur geven. Het is zonde dat het twee twee keer kort op mekaar is", zegt de middenvelder over de dubbele confrontatie met Beerschot.

Het moment niet mislopen

Wat is zijn benadering naar die twee wedstrijden toe? "Je moet beginnen met de match van donderdag. Het is best dat we de match van komende zondag nog even volledig vergeten en de eerste match aanvatten zoals een andere wedstrijd. Als je meteen gaat focussen op die twee matchen, riskeer je dat het moment zelf voorbij loopt. Dat mogen we zeker niet doen."

Er is dus niet één van de twee partijen die hij het liefst wint? "Laat ons beginnen met de wedstrijd van donderdag. Als je die wint, kun je van gedacht veranderen en naar zondag kijken", lacht Van Damme. Wel is de sterkhouder van KV Mechelen zich bewust van de uitdaging die het team te wachten staat.

Geen Tissoudali en ander voetbal bij Beerschot

"Beerschot is ook wel een goeie ploeg. die nu onder Will Still iets ander voetbal speelt, meer vanuit de organisatie. Dat gaat een heel andere match zijn dan de thuiswedstrijd in de competitie. Tissoudali zal er nu ook niet meer bij zijn. We gaan dat allemaal bekijken en analyseren hoe we het het beste aanpakken", besluit Van Damme.