Yves Vanderhaeghe: "Leuk dat we doorstoten in de beker, maar het is vooral in de competitie dat ik ons zo wil zien winnen"

Trainer Yves Vanderhaeghe coachte zijn nieuwe ploeg Cercle Brugge nu voor de tweede keer. Zijn debuutwedstrijd tegen KV Mechelen werd met 0-1 verloren. Maar tegen KV Oostende mocht Vanderhaeghe nu toch voor een eerste keer vieren. En ze stoten door naar de kwartfinales in de beker.

Yves Vanderhaeghe mocht een eerste keer vieren met Cercle Brugge. Dit weekend verloren ze nog thuis tegen KV Mechelen met 0-1, maar dinsdagavond wonnen ze in de beker overtuigend van KV Oostende, de ex-ploeg van Vanderhaeghe, met 3-1.

"Natuurlijk is het positief dat we doorstoten in de beker. Het is een competitie waar alles mogelijk is. Cercle Brugge won als tweedeklasser zelfs eens de beker. Alleen zou ik nu toch veel liever winnen in de reguliere competitie.", begon Yves Vanderhaeghe zijn analyse van de partij.

Moeilijk begin:

"We zijn heel moeilijk gestart. Ze hadden aanvankelijk precies schrik. Ze speelden heel nerveus en kwamen moeilijk tot voetballen. Sommige jongens hadden ook al heel het jaar meer niet gespeeld. Dus dan kom je verdiend achter, niettegenstaande dat het doelpunt eigenlijk echt een cadeau was. Dat is iets wat niet hoort op eersteklasse niveau. Maar KV Oostende creëerde zelf ook veel kansen. Ze stonden zeker verdiend voor."

Gelijkmaker:

Maar de gelijkmaker gaf ons opnieuw hoop en moed om terug aan de bak te gaan. We startten met voetballen en je zag iedereen het geloof krijgen. Het is een overwinning van de volledige ploeg. En die was broodnodig om het vertrouwen op te krikken. Het was ook al een hele tijd geleden dat Cercle Brugge thuis nog eens kon winnen. Na 0-1 achter te komen vind ik dit een zeer mooie prestatie van het team."