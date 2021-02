Dost legt uit waarom hij afgelopen zomer niét, maar nu wel voor Club Brugge koos: "Dat heeft mijn ego gestreeld"

Bas Dost is de nieuwe targetspits van Club Brugge. Voor blauw-zwart was de tweede poging meteen de goede. Al had de Nederlander een goede reden om deze zomer het voorstel te weigeren.

Vincent Mannaert had het plan deze zomer zal opgevat om Bas Dost naar het Jan Breydelstadion te halen. “Ik speelde op dat moment pas een jaar bij Eintracht Frankfurt. De club wilde me nog houden en ik had zelf ook nog de drang om me te laten zien.”

"Na de laatste wedstrijd voor de winterstop liet mijn zaakwaarnemer me weten dat Club Brugge nog steeds interesse had”, gaat Dost verder in Het Laatste Nieuws. “Ik moet toegeven dat het mijn ego heeft gestreeld. Bovendien was het bij Frankfurt niet gelopen zoals ik verwacht had.”