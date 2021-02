Wat is er aan de hand met Cyriel Dessers? Dure vogel lijkt opnieuw moeite te hebben bij een topclub

Wat is er aan de hand met Cyriel Dessers? De nieuwkomer streek met hoge verwachtingen neer in de Luminus Arena, maar moet zich tevredenstellen met een rol als invaller. Dat gebeurde hem ook al eens in Nederland, is een topclub dan toch een stapje te hoog?

KRC Genk tastte deze zomer diep in de buidel en betaalde maar liefst vier miljoen euro voor de topschutter uit Nederland. Een dure vogel. Dessers tekende er een contract tot 2024 en mocht meteen in het basiselftal zijn kwaliteiten tonen. De 26-jarige aanvaller verkwanselde enkele grote kansen en betaalde de rekening voor de slechte resultaten. Het duurde niet lang vooraleer hij ook op de bank terechtkwam. Opnieuw een stevige knauw in het vertrouwen.

Het voormalig jeugdproduct van OHL heeft bij zijn nieuwe werkgever dan ook te maken met een stevige concurrent: Paul Onuachu. Het fenomeen vond dit seizoen al 22 keer de weg naar het doel. Het is voor John van den Brom en co bijna onmogelijk om de Nigeriaan eruit te halen. Betaalde Dimitri De Condé zich blauw aan een onnodige transfer? Neen. Vier miljoen euro voor een topschutter blijft een koopje, onze clubs betalen gewoonweg meer geld voor landgenoten. Daarnaast rekent het bestuur zich al rijk met een mogelijke transfer van hun topschutter.

Volksheld in Breda

Cyriel Dessers is dus nog niet ontploft in Limburg en zal de komende maanden nog even geduld moeten blijven uitoefenen. Hij kan de tijd goed gebruiken om rustig te integreren in de groep, want de doublure zal er moeten staan als Onuachu vertrekt.

In 2016 verliet Dessers Lokeren voor een overstap naar tweedeklasser NAC Breda. Met 29 doelpunten in 40 wedstrijden ontpopte hij zich in Noord-Brabant tot een fenomeen. Via een hattrick in de promotiewedstrijd tegen NEC (1-4) zette hij zijn ploeg op weg richting de Eredivisie, de topschutter zelf versierde een ambitieuze transfer naar FC Utrecht.

Ondanks 29 wedstrijden in zijn eerste seizoen, brak de Belg met Nigeriaanse roots nooit door in de Domstad. Dankzij wisselvallige prestaties moest hij in zijn tweede seizoen plaatsnemen op de bank, hij tekende maar drie doelpunten aan. Cyriel Dessers werd het mikpunt van de supporters en kreeg verschillende keren een striemend fluitconcert over zich heen.

Wat is zijn plafond: Laagvlieger, subtop of top?

Maar bij Heracles Almelo vond hij zijn oude vorm helemaal terug. De aanvaller genoot er een vrije rol als ouderwetse spits. Door de vroegtijdige stopzetting van de competitie wegens het coronavirus stond Dessers met zijn 15 treffers bovenaan de topschuttersstand. Vooral zijn heerlijke knal tegen Ajax scheerde hoge toppen.

Zo blijft het vraagstuk dus nog steeds open: Kan Cyriel Dessers mee bij een topclub? Hij bezit een verraderlijke versnelling en kan ook voetbaltechnisch goed uit de voeten. Daarnaast wordt zijn profiel verder aangevuld met de nodige polyvalentie. Zo kan de Nigeriaanse international alleen of in steun van een ander dienen. Momenteel spreken zijn statistieken bij topclubs hem tegen, maar toch heeft hij in het verleden al bewezen dat de goalgetter in hem zit.