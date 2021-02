Analist geeft Kompany gelijk als hij zegt dat Sambi Lokonga nog mee kan naar EK: "Hij moet enkel die laksheid nog uit zijn spel krijgen"

Vincent Kompany sprak er zondag over: "Op deze manier kan Sambi Lokonga misschien nog mee naar het EK." Als mogelijke vervanger voor Axel Witsel bedoelde hij. Daar was intussen redelijk wat discussie over, maar analist Eddy Snelders ziet hem wel als één van de grote kandidaten.

"Er speelt er nog eentje bij Stuttgart, Orel Mangala hé?", begint hij. "Daar hoor ik ook veel goeds over. Voor de rest zie ik alleen Mats Rits en die is al 27. Er wordt ook gesproken over Marouane Fellaini, maar dat is positioneel niet de positie van Witsel. Sambi Lokonga is echt 'ne goeie' en iemand die de speelstijl van Witsel het meest benaderd", vindt Snelders.

De analist en voormalig assistent-bondscoach is fan van de jonge middenvelder. "Tja, ik vind het echt het toptalent. Hij heeft alles mee: goeie techniek, goeie vista, verdedigend actief, loopvermogen... Voetbaltechnisch is hij één van de betere spelers op die positie. Als je ziet dat Leander Dendoncker zijn concurrent is, is hij toch een heel ander soort speler. Als je alternatieven wil om anders te spelen, lijkt hij me een goeie optie."

Nochtans moet Lokonga nog één grote stap zetten: hij moet wat hij tegen Genk bracht elke week kunnen tentoonspreiden. "Hij heeft heel goeie voeten en soms lijkt het allemaal wat te makkelijk. Die nonchalance die hij soms heeft, dat moet er nog uit. Hij heeft momenten van laksheid, maar als hij dat uit zijn spel kan krijgen, gaat hij een grote toekomst tegemoet."