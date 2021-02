Eupen heeft geen enkele moeite met amateurs van Olympic Charleroi en plaatst zich voor kwartfinale

KAS Eupen mag blijven dromen van de Beker van België. De Oostkantonners hadden vanavond geen enkele moeite met Olympic Charleroi. De thuisploeg stoot op die manier door naar de kwartfinale.

Het scorebord wees na negentig minuten 5-1 aan. KAS Eupen kwam via Mamadou Kone al heel vroeg op voorsprong, maar toch duurde het tot in de tweede helft vooraleer de Panda's definitief afstand namen van de amateurs van Olympic Charleroi.

Meer zelfs: voor de rust hingen de bordjes in evenwicht na een penaltydoelpunt van Yassine Delbergue. Uiteindelijk zorgden Amara Baby, Gary Magnee, Menno Koch en Rocky Bushiri voor de ruime én verdiende overwinning in een besneeuwd Am Kehrweg.