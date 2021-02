Teddy Chevalier ontgoocheld: "Met alle respect voor Standard, maar beste ploeg heeft niet gewonnen"

Kortrijk dacht dat het zwaarste achter de rug was toen ze in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de gelijkmaker scoorden, maar de Kerels konden niet winnen van Standard.

Teddy Chevalier, een van de actiefste spelers op het veld, stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken na de bekeruitschakeling tegen Standard die uitmondde in strafschoppen. "Het was een echte cupmatch. We mogen teleurgesteld zijn want met alle respect voor Standard, en dat heb ik ook echt, de beste ploeg heeft deze wedstrijd niet gewonne", zucht de kapitein van Kortrijk na de wedstrijd voor de microfoon van RTL Sport.

"Ze hebben één kans gehad, een corner, en gescoord. Daarna hebben we veel gecreeërd zonder gelijk te maken. We toonden wel een geweldige mentaliteit en dat is wat we moeten onthouden als we nog voor die 8 willen gaan", vervolgt Chevalier. "Ja, we hebben misschien een tikkeltje geluk gehad, maar ook niet onverdiend. We zijn erin geslaag dom ons voetbal te spelen ondanks een zeer moeilijk veld."

"Het is frustrerend om de strafschoppen te verliezen na zoveel inspanningen, een bittere nasmaak maar je moet het accepteren want de wedstrijd van komende vrijdag is net zo belangrijk als deze", zei de aanvaller wiens terugkeer naar KVK op een heel natuurlijke manier gebeurde. "Ik ken hier veel mensen en voelde me snel thuis, al mis ik nog de doelpunten. Maar de coach geeft me veel vertrouwen en we spelen goed", besluit hij.