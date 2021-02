Zidane miste maar liefst negen spelers voor duel tegen Getafe: "Competitie is nog niet beslist"

Negen spelers moest trainer Zinédine Zidane van Real Madrid missen voor het duel tegen Getafe. Toch kon de Fransman met zijn ploeg de overwinning pakken.

Dinsdagavond won Real Madrid de Madrileense derby tegen Getafe met 2-0 dankzij goals van Benzema en Mendy.

Zidane wil de titelstrijd hoe dan ook nog niet opgeven, ook al moest hij in een onuitgegeven 3-4-3-opstelling spelen. "We hebben geen tijd gehad om daar veel op te trainen, maar we hebben er wel even over gesproken voor de wedstrijd", zei Zidane achteraf. "De spelers hebben het heel goed ingevuld."

"Of we nog vaker op deze manier zullen spelen? Dat weet ik niet. We moeten ons altijd aanpassen aan de omstandigheden. Ik ben tevreden over hoe we dat vandaag gedaan hebben. En ik ben ook blij voor de spelers, want dit was niet makkelijk."

Madrid heeft 5 punten achterstand op leider Atletico Madrid, al hebben die wel twee matchen minder gespeeld. "Onze fans zullen zeker vinden dat de titel nog niet verloren is. We blijven gefocust. De competitie is nog niet beslist. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen."