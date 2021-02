Toekomst oogt rooskleurig voor jonge Belg: Treedt hij in de voetsporen van Dries Mertens?

PSV staat al jarenlang gekend voor hun uitstekende jeugdopleiding. Daarom lopen er ook vaak jonge landgenoten rond in Eindhoven. Yorbe Vertessen speelt inmiddels al 12 jaar voor de club en heeft, ondanks heel wat blessureleed, zijn plekje in het eerste elftal beet.

De 20-jarige aanvaller is ondertussen al twaalf jaar actief bij de club uit Eindhoven. Vorige maand mocht hij in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) debuteren in het eerste elftal. De jonge snaak begon niet meteen te zweven, maar was vooral kritisch over zijn geleverde prestatie: "Ik baal wel want het liep niet echt lekker. Ik moet gewoon tevreden zijn met mijn debuut", klonk het achteraf.

Een échte sportman ūüė§



Je debuut maken in PSV 1, maar niet helemaal tevreden zijn.#PSVUTR — PSV (@PSV) December 13, 2020

Het siert hem. De Belgische jeugdinternational is een realist en heeft ondertussen zijn portie tegenslag al gekend. Vertessen stond in het verleden al geboekt als een groot talent. In 2018 werd hij op het EK onder 17 zelfs topschutter met vier stuks. De tiener had de clubs voor het uitkiezen, maar bleef in het Philips Stadion.

Moeilijke periode

Het vertrouwen werd door het bestuur ook meteen omgezet in daden. Op amper 18-jarige leeftijd stond de aanvaller op het punt om aan te sluiten bij het A-elftal van toenmalig trainer Mark Van Bommel. Maar na een trainingskamp werden zijn dromen door een hamstringblessure even 'on hold' gezet.

Daar bleef het niet bij. Het jeugdproduct stond nog maar net terug op het veld of er volgde een probleem aan de adductoren. Later liep hij ook een scheur in het bovenbeen op. Het voetballende talent van Vertessen werd dus afgeremd door allerlei blessures. Hij kreeg maar geen grip op zijn eigen lichaam dat maar bleef tegen tegensputteren: "Ik heb twee moeilijke jaren gekend", vertelde Vertessen voor de camera van PSV.

PSV-Belgen

Maar de pechvogel bleef achter de schermen hard werken en liet dit seizoen bij Jong PSV meermaals mooie dingen zien. De goaltjesdief zorgde met zijn explosiviteit voor vier doelpunten in negen wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse. Het leverde hem ondertussen ook een definitieve naar de A-kern op. Trainer Roger Schmidt gelooft rotvast in de kwaliteiten van de jonge spits. Ook een beloning dus voor de mentale weerbaarheid dat de youngster de afgelopen jaren heeft getoond.

We lijken dus voor het eerst in lange tijd opnieuw te kunnen gaan genieten van een landgenoot bij PSV. Dries Mertens maakte in het verleden al heel wat indruk in Eindhoven vooraleer hij zich in de harten van de Napolitanen speelde. Zakaria Bakkali toonde zich ook in het Philips stadion en leek op termijn de opvolger van Eden Hazard te worden, maar deze illusie werd al snel doorprikt. Naast de terugkerende Dante Rigo valt er nu dus ook een tweede Belg te bewonderen bij de Nederlandse topclub.