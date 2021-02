(Minstens) Drie Rode Duivels zien ferm fiscaal voordeel verdwijnen: "Die tijd is voorbij"

De wereld is in snelle verandering. En dat is ook niet anders voor de Rode Duivels, die heel wat voordelen zien in rook opgaan.

In Luxemburg is het namelijk niet langer mogelijk om als fiscaal paradijs heel wat voordelen te behouden. En dat raakt diverse Duivels in de portomonnee. Postbusvennootschappen "De tijden van postbusvennootschappen zijn grotendeels voorbij", aldus financieel expert Daan Buylaert in Het Laatste Nieuws. De vennootschappen van Courtois, Chadli en Origi zijn volgens de krant ondertussen al opgeheven. De Duivels brachten vorig jaar samen 18,5 miljoen euro Luxemburg binnen.