OPVALLEND: Pro League maakt kans op muziekprijs

Wie had ooit gedacht dat de Pro League kans ging maken om een muziekprijs te winnen. Geloof het of niet maar ze zijn met hun eigen anthem genomineerd voor de Soniq Awards, een muziekprijsuitreiking van de Belgische Vereniging van Audiovisuele media.

Het Pro League-anthem of -liedje wordt altijd afgespeeld voor de aanvang van de wedstrijden in de Jupiler Pro League en bij voetbalprogramma's zoals bijvoorbeeld Extra Time.

Het Gentse dj-duo Soulwax kreeg in samenwerking met Sonhouse de kans om het vorige anthem een beetje aan te kleden en moderner te maken voor het seizoen van 2020-2021.

Ze zijn daar blijkbaar goed in geslaagd want het is dankzij hen dat de Pro League zijn nominatie voor de Soniq Awards te pakken heeft.