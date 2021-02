Duimen maar dat heteluchttent en zeil volstaan: Union en RSCA betreden donderdag met veel nieuwsgierigheid het veld

Om 20u45 vat donderdagavond de bekerwedstrijd tussen Union Sint-Gillis en RSC Anderlecht aan. Op dat moment zullen de spelers van beide teams al een goed beeld hebben van hoe het veld er nu juist bij ligt. Het is alvast hét gespreksthema voorafgaand aan deze derby.

De voorbije dagen werd het veld alleszins sneeuwvrij gemaakt. Dat was hoog nodig, met de koudegolf die over het land raast en het ontbreken van een veldverwarming in het Joseph Mariënstadion. Aan inspanningen om het veld speelklaar te krijgen geen gebrek bij Union.

Ook in de laatste uren blijft het toch afwachten wat de staat van het veld juist zal zijn. Het is vooral vrezen voor een harde ondergrond. Het zeil dat over het veld ligt en de geplaatste heteluchttent moeten voor zo goed mogelijke omstandigheden zorgen.

Het betreden van het veld voor aanvang van de wedstrijd is altijd wel een ritueel dat voor de nodige nieuwsgierigheid zorgt, maar dat zal deze keer in het Dudenpark nog meer het geval zijn. Het zeil zal zo laat mogelijk van het veld gehaald worden. Het is de vraag hoe zacht dat er in de gegeven omstandigheden bij kan liggen en of de kou en de sneeuw niet te veel sporen hebben nagelaten.