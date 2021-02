Steve De Ridder baalt na nederlaag tegen KRC Genk: "Ik weet hoeveel dit betekent voor onze fans"

Geen smurfentaart aan vijf euro in de Truiense bakkerijen. Een keer werd Onuachu in stelling gebracht en dat betaalden de Kanaries cash. Aanvoerder Steve De Ridder, die ei zo na de held werd, baalde na afloop als een stekker.

Peter Maes kon de nederlaag en bekeruitschakeling relativeren, maar het gezicht van zijn aanvoerder stond op onweer. "De teleurstelling is enorm groot, want ik weet hoe belangrijk dit is voor de supporters. Dit was een uitgelezen kans om ons seizoen extra kleur te geven", aldus Steve De Ridder.

De Ridder zag hoe Genk het heft meteen in handen nam, maar dat het wedstrijdbeeld veranderde na de koffie. "We konden iets hoger druk zetten na rust. Dan zie je dat ook een ploeg als Genk het moeilijk heeft. Ik was zelf dan nog dicht bij een doelpunt", zuchtte De Ridder. Helaas voor hem redde Maarten Vandevoordt de poging.

De derby leek uit te draaien op verlengingen, maar in het slot van de partij scoorde Genk alsnog, met dank aan een prima loopactie van Bryan Heynen. "Ik moest uitstappen en riep naar Christian Brüls om over te nemen. Helaas had hij het te laat in de gaten. Erg jammer. Nu gaat de focus vol op de competitie, waar we ons zo snel mogelijk de redding willen bewerkstelligen."