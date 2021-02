Clement laat zich uit over duel op Kiev: "We zitten in een luxepositie"

Donderdag trekt Club Brugge naar Kiev voor het duel in de Europa League. Philippe Clement ziet het helemaal zitten met blauwzwart.

De uitstap telt veel parallellen met vorig seizoen. Toen stond Club Brugge ook ver voorop in de competitie, maar werd het wel uitgeschakeld Manchester United. “Succes hangt ook vaak af van de beschikbaarheid van de spelers. Tegen United moesten we Vormer vorig jaar op de bank zetten. Zijn elastiek was eventjes helemaal ten einde.

Die blessures zijn er nu niet. “Tijdens corona en de eerste lockdown hebben we érg gericht kunnen werken, en dat loont. We hebben momenteel de luxe dat we onze ploeg kunnen kiezen in functie van de wedstrijden. Maar we blijven aandachtig. Neem nu De Ketelaere: sommigen treken grote ogen als hij na een goede match eens op de bank zit. Wij bekijken dat verhaal op lange termijn.”

Voor extra coronagevaar vreest Clement alvast niet. “Als we in onze bubbel reizen, maakt het in principe niet veel uit of we nu het vliegtuig of de bus nemen. In ons hotel komen we ook met niemand anders in contact, dus de risico’s lijken beperkt”, besluit de coach.