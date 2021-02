Opvallend: OH Leuven moet (waarschijnlijk) zijn Europese ambities opbergen door ... moederclub Leicester City

OH Leuven is aan een sterk seizoen bezig en mag nog steeds dromen van Play Off 1. Dat wil zeggen dat de Leuvenaars kunnen meestrijden voor de Europese tickets, maar of er volgend seizoen ook daadwerkelijk Europees voetbal aan den Dreef gespeeld zou kunnen worden is nog maar de vraag.

OHL kan zich via Play Off 1 of Play Off 2 nog plaatsen voor Europees voetbal, maar indien dat het geval is, stelt er zich een vervelend probleem. King Power is eigenaar van zowel OHL als Leicester City en de UEFA laat niet toe dat ze allebei Europees voetbal spelen.

De club van Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne staat momenteel derde in de Premier League en dus is de kans groot dat The Foxes volgend seizoen in Europa actief zijn.

Bij OHL kijken ze voorlopig nog even de kat uit de boom. “We zijn ons bewust van een potentieel probleem”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Maar we zullen te gepasten tijde voor een oplossing zorgen."