Jonge verdediger doet het de laatste weken opnieuw uitstekend bij KV Mechelen: "Het is logisch dat een jonge gast het af en toe moeilijk heeft"

KV Mechelen haalde het donderdagavond in de Croky Cup van Beerschot. Het werd 0-1 dankzij een doelpunt van Schoofs. De assist kwam er via Kabore, die een uitstekende wedstrijd speelde.

Wouter Vrancken was tevreden over de prestatie van Kabore. "Issa heeft een goede wedstrijd gespeeld. Het is een speler met veel kwaliteiten, want anders sta je niet in de belangstelling van Europese topploegen. Het is niet omdat jonge spelers een goede periode hebben gehad en een transfer hebben afgedwongen, dat ze geen dip meer kunnen hebben op die leeftijd. We moeten ze het recht geven om een mindere periode te hebben. Daar worden ze alleen maar sterker van", aldus de trainer van KV Mechelen op de persconferentie na de wedstrijd.

Ook Rob Schoofs zag een goede prestatie van Kabore en is blij dat de verdediger opnieuw sterker aan het worden is. "Issa is opnieuw aan het groeien elke week. Het is logisch dat een jonge gast het af en toe moeilijk heeft, maar dit is de Issa die wij nodig hebben."