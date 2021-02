Jonge Amerikaan maakte goede beurt in derby: KRC Genk heeft een potentiële topper in handen

Mark McKenzie kreeg in de bekerderby tegen STVV de voorkeur op Jhon Lucumi. De Amerikaan bedankte voor het vertrouwen met alweer een puike prestatie. De eerste wedstrijden van de 21-jarige nieuwkomer zijn alvast veelbelovend.

Mark McKenzie mocht terugblikken op een ijzersterke wedstrijd tegen STVV. Een keer liet hij zich aftroeven door Duckens Nazon, maar voor het overige was de Amerikaan onverzettelijk in de duels. Bovendien lijkt hij op snelheid moeilijk af te troeven en speelt hij met een flair alsof hij een doorwinterde prof is. Zijn passing is sober, maar accuraat.

"Ik ben blij dat we nog eens de netten schoon konden houden", gaf de sympathieke Amerikaan aan op de persconferentie na de gewonnen partij tegen STVV. "Ik ben tevreden met mijn eigen prestatie, maar nog meer met die van het team. Als we dit op defensief vlak elke week kunnen brengen, kunnen we ver komen. Zeker met de kwaliteit die we voorin hebben rondlopen."

De viermansdefensie van John van den Brom gaf nauwelijks wat weg tegen de Kanaries. Een opsteker, want in de competitie kon KRC Genk nog maar vier clean sheets laten noteren. "Carlos en Mark speelden foutloos", aldus de Nederlandse T1. We speelden constant een op een tegen hun spitsen. Dat lijkt risicovol, maar ik heb dan ook gewoon heel veel vertrouwen in de kwaliteiten van mijn verdedigers."

Plaatsjes duur

Hoe dan ook worden de plaatsjes duur centraal achterin, zeker wanneer van den Brom definitief zal kiezen voor zijn geliefkoosde 4-3-3. Jhon Lucumi worstelt de laatste tijd wat met de vorm, maar niemand die aan zijn kwaliteiten twijfelt. Carlos Cuesta is een zekerheidje. Net als Daniel Munoz, al wordt de onvermoeibare Colombiaan ook op rechtsachter uitgespeeld.

Maar ook met Mark McKenzie lijkt KRC Genk een potentiële topper in de rangen te hebben. Volgens Transfermarkt.com had KRC Genk 5.45 miljoen veil om de Amerikaanse international weg te plukken bij Philadelphia Union. Een stevig bedrag, maar anderzijds: wie in zijn debuutmatch in Europa overeind blijft tegen Club Brugge, kan iets!

De Amerikaan ligt tot medio 2025 onder contract in de Luminus Arena en het heeft er alle schijn van dat KRC Genk veel plezier zal beleven aan zijn Amerikaanse tank. Zaterdag wacht alvast een nieuwe test voor McKenzie en co, namelijk een rechtstreeks duel tegen concurrent KV Oostende en hun gevaarlijke spitsenduo Sakala-Gueye.