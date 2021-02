Krmencik laat zich uit over zijn toekomst bij Club Brugge en dat geeft perspectieven voor zomerse toptransfer

Michael Krmencik doet in Griekenland wat in België o zo moeilijk lukte: scoren. De Tjechische aanvaller werd door blauw-zwart uitgeleend aan PAOK tot het einde van het seizoen, maar kijkt al vooruit.

In een interview na de bekerwedstrijd tegen Lamia gaf Krmencik aan graag langer te willen blijven in Griekenland. Met vijf goals in negen matchen doet de bonkige spits het daar heel goed. Club Brugge haalde Bas Dost als zijn vervanger en die maakt meteen indruk en dus lijkt er geen toekomst meer voor Krmencik in Brugge.

De Bruggelingen betaalden zelf zes miljoen euro voor de Tjech en verlangen dus nog een stevige transfersom, maar de prijs kan mogelijk gedrukt worden als Christos Tzolis in de deal betrokken wordt. De 18-jarige vleugelspeler stond deze winter al hoog op het verlanglijstje bij Club, maar Mannaert vond geen akkoord met PAOK. Misschien komt daar deze zomer wel verandering in.