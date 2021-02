Standard moet sterkhouder missen, maar vervanger staat klaar: "Vroeger moest je achter hem aanzitten"

Standard zal tegen Antwerp hoogstwaarschijnlijk geen beroep kunnen doen op zijn eerste doelman, Arnaud Bodart. Laurent Henkinet bewees in de bekermatch echter al dat hij er klaar voor is. Ook zijn ex-trainer maakt zich geen zorgen.

Jos Beckx had Henkinet bij STVV en Standard onder zijn hoede en de keeperstrainer is er gerust in. “Laurent is een goede keeper”, zegt hij in HBvL. “Laurent heeft veel kwaliteiten. Hij is explosief op zijn lijn en heeft het inzicht en de durf om uit te komen bij hoge ballen."

Al moest hij vroeger wat meer inzet tonen. "Alleen vond ik indertijd dat de gedrevenheid ontbrak. Hij nam het misschien iets te makkelijk op. Elke dag moest je achter hem aanzitten. Pas op, het was geen moeilijke jongen. Laurent is een topkerel. In het begin was hij wat timide. Intussen heeft hij veel meegemaakt en is dat uiteraard veranderd.”