Club kan zevende opeenvolgende uitzege pakken: "En mathematisch zeker zijn van Play-Off 1"

Club Brugge speelt zondagavond op bezoek bij Sporting Charleroi. De voorbije twee edities werd echter niet gewonnen.

Club wil op Charleroi de zevende opeenvolgende uitwedstrijd winnen. “Slechts 3 keer in zijn geschiedenis had Club een langere reeks van uitoverwinningen”, staat op de website te lezen. “Telkens ging het toen om 8 uitzeges op rij. De laatste keer dat Club dit behaalde dateert van 14/10/2001.”

En er is nog meer. “Als Club Brugge wint, is het mathematisch zeker van deelname aan Play-Off 1. Oostende en Standard kunnen dan hooguit langszij met Club komen, maar hebben niet genoeg zeges om Club uit de top 4 te duwen. Noa Lang moet een gele kaart vermijden om de thuismatch tegen OHL niet geschorst te moeten missen.”

De geschiedenis is echter niet in het voordeel van blauwzwart, als het op wedstrijden op Charleroi aankomt. “Club is in de 2 voorbije uitmatchen op Charleroi zonder zege teruggekeerd. Vorig seizoen eindigde de uitmatch op een 0-0 gelijkspel, het jaar ervoor wonnen de Zebra’s met 2-1. Eerder dit seizoen bezorgde Sporting Charleroi op de openingsspeeldag Club een koude douche. Het team van Belhocine kwam met 0-1 winnen op Jan Breydel dankzij een doelpunt van Ryota Morioka.”