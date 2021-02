Kompany beducht voor Cercle: "Ik had zelfs liever tegen Standard of Club gespeeld"

Anderlecht treft in de volgende bekerronde Cercle Brugge. De Vereniging lijkt op papier de makkelijkste loting, maar daar was Vincent Kompany het niet mee eens.

"Onze grootste problemen zijn niet tegen de grote ploegen hé", lachte Kompany. "Daartegen spelen we onze beste wedstrijden. Ik hoopte zelfs op Standard of Club Brugge, want dan is mijn ploeg altijd scherp. Nu is het aan de staf om iedereen tegen Cercle supergemotiveerd aan de aftrap te krijgen en net zoals vandaag met inzet en intensiteit te spelen."

Hij kent ook Yves Vanderhaeghe en is op zijn hoede voor hem. "Dat zijn elke keer fysiek zware matchen. Maar we moeten enkel met ons bezig zijn."

Tegen Union was het wel de tweede keer op rij dat Anderlecht op niveau was. “Dit is niet meer dan één wedstrijd. Als je in de volgende wedstrijd tegen Cercle niet doorstoot, dan ben je hier niks mee. We hebben nu de eerste 3 wedstrijden van onze uitreeks gewonnen. Zolang niemand grote uitspraken doet, voel ik me op mijn gemak bij deze ploeg omdat ze de energie en intensiteit hebben. Het is een plezier om met de jongens samen te werken, ook in alle imperfectie.”